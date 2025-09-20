Что можно и нельзя делать на Луков праздник 20 сентября, когда узнают про холода

Запрещено и давать в долг, и брать взаймы. Кроме того, не рекомендуется вспоминать покойных родственников. Предки верили, что подобное может обернуться проблемами со здоровьем. А еще в указанную дату не пересчитывали накопления, так как могли начаться проблемы с финансами.