Что можно и нельзя делать на Луков праздник 20 сентября, когда узнают про холода

Православная церковь 20 сентября вспоминает святого Созонта, а также преподобного Луку. В народе принято праздновать Луков день. Как правило, в названную дату узнавали про скорые холода.
Что нельзя делать 20 сентября.
Запрещено и давать в долг, и брать взаймы. Кроме того, не рекомендуется вспоминать покойных родственников. Предки верили, что подобное может обернуться проблемами со здоровьем. А еще в указанную дату не пересчитывали накопления, так как могли начаться проблемы с финансами.
Что можно делать 20 сентября.
По традиции, в названный день было принято завершать уборку луку. Кстати, обаятельно смотрели на луковую шелуху. А еще ели лук для укрепления здоровья.
Согласно приметам, большое количество луковой шелухи обещало холодную зиму. В том случае, если по небу плывут белоснежные облака, то ждали скорых холодов.
