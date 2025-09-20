Ричмонд
Что можно и нельзя делать на Луков праздник 20 сентября, когда узнают про холода

Собрали запреты и приметы на 20 сентября, когда отмечают Луков день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 сентября вспоминает святого Созонта, а также преподобного Луку. В народе принято праздновать Луков день. Как правило, в названную дату узнавали про скорые холода.

Что нельзя делать 20 сентября.

Запрещено и давать в долг, и брать взаймы. Кроме того, не рекомендуется вспоминать покойных родственников. Предки верили, что подобное может обернуться проблемами со здоровьем. А еще в указанную дату не пересчитывали накопления, так как могли начаться проблемы с финансами.

Что можно делать 20 сентября.

По традиции, в названный день было принято завершать уборку луку. Кстати, обаятельно смотрели на луковую шелуху. А еще ели лук для укрепления здоровья.

Согласно приметам, большое количество луковой шелухи обещало холодную зиму. В том случае, если по небу плывут белоснежные облака, то ждали скорых холодов.

