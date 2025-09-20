День спонтанных чаепитий и День Бэтмена: какие праздники отмечают в России и мире 20 сентября

20 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День спонтанных чаепитий, День Бэтмена и День «Найдите старого друга».
День спонтанный чаепитий.
День спонтанных чаепитий отмечают в странах, где чай — это важная часть культуры. Например, в Великобритании, Китае, Индии, Японии и других. В эту дату устраиваются тематические фестивали, где можно попробовать разные сорта чая. В России в этот праздник можно попробовать чай из самовара.
День Бэтмена.
День Бэтмена учредила компания DC Entertainment, которой принадлежат права на этого персонажа. Впервые его отметили 23 июля 2014 года во время проведения фестиваля индустрии развлечений Comic-Con. В последующие годы праздник стали отмечать в третью субботу сентября. В этот день проводятся тематические мероприятия, посвященные этому супергерою.
День «Найдите старого друга».
В День «Найдите старого друга» многие люди ищут в интернете своих бывших одноклассников, одногруппников, соседей, коллег и других друзей из прошлого. Если получится, то с ними можно не только списаться или созвониться, но и организовать встречу.