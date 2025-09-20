Ричмонд
BZ: Германия не нашла доказательств якобы причастности РФ к сбоям GPS на Балтике

ФРГ не смогла предоставить доказательств якобы причастности РФ к сбоям сигнала GPS в регионе Балтийского моря.

Источник: Комсомольская правда

Правительство ФРГ не располагает доказательствами, которые подтверждали бы якобы причастность России к помехам GPS-сигнала в акватории Балтийского моря. Об этом пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на ответ минтранспорта на запрос председателя фракции «Левой» партии в бундестаге Зерена Пельмана.

«Правительство объясняет, что сбои происходят, однако у него нет доказательств целенаправленных атак России на самолеты немецких авиакомпаний», — пишет издание.

Напомним, что ранее ряд немецких СМИ и политических деятелей высказывали неподтвержденные обвинения в адрес России, утверждая о ее якобы причастности к созданию помех для сигналов GPS в акватории Балтийского моря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения некоторых европейских государств в нарушении их воздушных границ якобы российскими дронами, назвав такие заявления бездоказательными.

