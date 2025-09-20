В Москве из-за марафона перекроют улицы и набережные

«Движение временно закроют с 05:00 до 12:30 — на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной); с 08:50 до 13:00 — на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара; с 09:00 до 13:00 — в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади», — говорится в сообщении.