В Москве из-за марафона перекроют улицы и набережные

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ряд набережных и улиц перекроют в столице в субботу, 20 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства города.

«Движение временно закроют с 05:00 до 12:30 — на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной); с 08:50 до 13:00 — на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара; с 09:00 до 13:00 — в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 09:00 до 13:50 будет ограничено движение на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой; с 09:00 до 14:00 — на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.

При этом на участках ограничений 20 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка.