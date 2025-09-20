Ричмонд
Трамп высказался по поводу якобы российских истребителей в Эстонии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии якобы российскими истребителями МиГ-31К. По его словам, подобные события вызывают у него обеспокоенность. Об этом сообщает Белый дом.

