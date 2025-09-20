Ричмонд
Илон Маск запускает телепатию: в октябре Neuralink начнет превращать мысли в слова

Компания Маска Neuralink проведёт испытания по переводу мыслей человека в речь.

Источник: Комсомольская правда

Компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink, как сообщает Reuters, уже в октябре начнет тестировать технологию, которая сможет «читать» мысли и превращать их в устную речь. Об этом сообщил президент компании Донджин Сео.

«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — заверил глава компании.

По словам президента Neuralink, озвученным в ходе выступления в KAIST, разрабатываемая технология направлена на восстановление речи у людей с нарушениями коммуникации через прямой интерфейс «мозг-голос», исключающий использование клавиатуры.

При этом Neuralink сообщила, что ее мозговой имплант получил от FDA статус «прорывного устройства» благодаря своей способности распознавать и декодировать речевую активность мозга.

Накануне эксперт в области управления организациями Максим Недякин заявил, что ИИ не сможет заменить учителей и спасателей.

