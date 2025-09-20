Писатель Дэн Браун женился на голландской наезднице Джудит Питерсен

Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун, женился на одной из женщин, которых его экс-супруга Блайт ранее обвиняла в романе с писателем. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что в 2018 году Браун развёлся с Блайт. В 2020-м она подала на него в суд, утверждая, что писатель снимал деньги с совместных банковских счетов, чтобы якобы содержать четырёх женщин — в том числе личную тренершу, стилистку с острова Ангилья и наездницу, которую сама Блайт нанимала для уроков верховой езды.
Браун настаивал, что в период развода никогда не вводил бывшую в заблуждение по финансовым вопросам и подчёркивал, что Блайт получила половину совместного имущества. В 2021 году стороны достигли мирового соглашения.
Недавно 61-летний писатель подтвердил помолвку с одной из женщин, упомянутых в иске — голландской наездницей Джудит Питерсен, которая младше его на 27 лет. О предстоящей свадьбе он сообщил в послесловии к новой книге «Тайна тайн», где благодарит «мою невесту, Джудит Питерсен». Напомним, несколько дней назад Дэн Браун представил читателям новую книгу под названием «Тайна из тайн».