Президент США заявил о прибыли Вашингтона от конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что не стремится получать прибыль от конфликта на Украине, однако США все же зарабатывают, поскольку Украина приобретает американское вооружение. Об этом сообщает Белый дом.
