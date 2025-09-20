Трамп заявил о переговорах с Афганистаном про передачу базы Баграм

Соединенные Штаты и Афганистан обсуждают вопрос возвращения афганского контроля над военной базой Баграм. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.
«США ведут переговоры с Афганистаном о возвращении им контроля над базой Баграм», — отметил американский лидер.
Недавно Трамп заявил, что Америка готова сотрудничать с Китайской Народной Республикой ради поддержания мира во всем мире. Он отметил, что две страны посредством сотрудничества могут добиться многого.
