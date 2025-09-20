Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о переговорах с Афганистаном про передачу базы Баграм

Соединенные Штаты и Афганистан обсуждают вопрос возвращения афганского контроля над базой.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты и Афганистан обсуждают вопрос возвращения афганского контроля над военной базой Баграм. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

«США ведут переговоры с Афганистаном о возвращении им контроля над базой Баграм», — отметил американский лидер.

Недавно Трамп заявил, что Америка готова сотрудничать с Китайской Народной Республикой ради поддержания мира во всем мире. Он отметил, что две страны посредством сотрудничества могут добиться многого.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше