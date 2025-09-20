Трамп признался, что США получают прибыль от украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что Соединенные Штаты извлекают финансовую выгоду из поставок вооружений Украине. Причем якобы это происходит «несмотря на его личное негативное отношение» к этому. Об этом сообщает информагентство ТАСС.
Глава Белого дома попытался оправдаться в глазах американцев, что он якобы он «не желает подобной прибыли». Но, дескать, ничего не может поделать, потому что «они наше оружие покупают».
Согласно информации агентства Reuters, полученной от представителя НАТО, начались поставки на Украину первых партий американского вооружения, финансируемого странами-участницами альянса.
