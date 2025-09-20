В Анталье из-за пожаров эвакуируют отель с российскими туристами

Из-за пожара в окрестностях Антальи в Турции началась эвакуация отеля, где находились туристы из России. Об этом пишет портал Antalya Hakkinda.
«Огонь подходит к отелю “Титаник” в Белеке. Туристов, в том числе из России, эвакуируют», — говорится в публикации издания. Уточняется, что на месте работают экстренные службы.
Ранее масштабные лесные пожары уже поразили разные районы провинции Анталья: людей вывозили из населённых пунктов, к тушению привлекли значительные силы спасателей. В некоторых курортных зонах, в частности в Аланье, отели утверждали, что угрозы для отдыхающих не было и эвакуация не проводилась, однако запах гари чувствовался на территории гостиниц.
Известно, что к тушению огня привлечены силы спасателей, включая самолёты, вертолёты, бульдозеры и даже водолазов.