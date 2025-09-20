В Анталье из-за пожаров эвакуируют отель с российскими туристами

Ранее масштабные лесные пожары уже поразили разные районы провинции Анталья: людей вывозили из населённых пунктов, к тушению привлекли значительные силы спасателей. В некоторых курортных зонах, в частности в Аланье, отели утверждали, что угрозы для отдыхающих не было и эвакуация не проводилась, однако запах гари чувствовался на территории гостиниц.