В Анталье из-за пожаров эвакуируют отель с российскими туристами

В турецком отеле «Титаник» эвакуируют российских туристов из-за природных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Из-за пожара в окрестностях Антальи в Турции началась эвакуация отеля, где находились туристы из России. Об этом пишет портал Antalya Hakkinda.

«Огонь подходит к отелю “Титаник” в Белеке. Туристов, в том числе из России, эвакуируют», — говорится в публикации издания. Уточняется, что на месте работают экстренные службы.

Ранее масштабные лесные пожары уже поразили разные районы провинции Анталья: людей вывозили из населённых пунктов, к тушению привлекли значительные силы спасателей. В некоторых курортных зонах, в частности в Аланье, отели утверждали, что угрозы для отдыхающих не было и эвакуация не проводилась, однако запах гари чувствовался на территории гостиниц.

Известно, что к тушению огня привлечены силы спасателей, включая самолёты, вертолёты, бульдозеры и даже водолазов.