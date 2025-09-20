«Сила в правде»: как искусствовед Сергей Бодров — младший стал «братом» и кумиром целого поколения

Позже Бодров-младший признавался, что отец оказал на него влияние, но при этом не давил авторитетом, утверждая, что если нет страсти к кино, то начинать не надо. Ему было важно, чтобы сын самостоятельно выбрал собственный путь. В дальнейшем такое отношение проявилось в том, что Сергей Бодров, несмотря на столь известного отца, всегда оставался отдельной творческой личностью. В результате Бодров-младший сумел выйти из тени известного родителя и создать свой уникальный образ, а, возможно, в чём-то он даже превзошёл своего учителя.