Пойманный на допинге украинец Мудрик решил стать бегуном

Позднее газета Daily Mail уточнила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) с февраля временно отстранила Мудрика от участия в матчах. В последний раз полузащитник был включен в заявку «Челси» 1 декабря на игру АПЛ против «Астон Виллы» (3:0). По данным издания, в клубе рассматривают версию о том, что запрещенное вещество могло попасть в организм футболиста через загрязненную пищевую добавку. Как сообщил The Athletic, в допинг-пробе Мудрика, сданной после матча сборной Украины, был выявлен мельдоний. Согласно правилам FA, игроку грозит дисквалификация на четыре года, которая может быть сокращена при наличии смягчающих обстоятельств.