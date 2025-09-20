Пойманный на допинге украинец Мудрик решил стать бегуном

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик, отстраненный за нарушение антидопинговых правил, принял решение перейти в легкую атлетику и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в качестве спринтера за сборную Украины. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, Мудрик уже начал тренироваться с национальной командой по бегу на короткие дистанции под руководством бывших участников Олимпийских игр.
17 декабря 2024 года портал Tribuna сообщил, что в пробе А, сданной Мудриком в октябре, было обнаружено запрещенное вещество. Конкретное название вещества в первоисточнике указано не было. В тот же день в «Челси» подтвердили информацию о положительном результате допинг-теста игрока.
Позднее газета Daily Mail уточнила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) с февраля временно отстранила Мудрика от участия в матчах. В последний раз полузащитник был включен в заявку «Челси» 1 декабря на игру АПЛ против «Астон Виллы» (3:0). По данным издания, в клубе рассматривают версию о том, что запрещенное вещество могло попасть в организм футболиста через загрязненную пищевую добавку. Как сообщил The Athletic, в допинг-пробе Мудрика, сданной после матча сборной Украины, был выявлен мельдоний. Согласно правилам FA, игроку грозит дисквалификация на четыре года, которая может быть сокращена при наличии смягчающих обстоятельств.
На текущий момент Мудрику 24 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Всего за «Челси» он сыграл 73 матча, в которых отметился 10 голами и 11 результативными передачами.
Мудрик перешел в «Челси» из украинского «Шахтера». Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Этот переход стал рекордным для украинского футбола, превзойдя трансфер бразильца Фреда, который в 2018 году перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» за €59 млн.
