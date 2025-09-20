Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия вступает в борьбу за традиционные ценности: подробности

В Латвии призвали запретить участие детей в мероприятиях ЛГБТ*-сообщества.

Источник: Комсомольская правда

Член партии «Латвия на первом месте» Рамона Петравичи сообщила, что депутаты от этой фракции в латвийском сейме разработали поправки, запрещающие несовершеннолетним присутствовать на мероприятиях, пропагандирующих ЛГБТ*-ценности. Работа над документом велась в ходе закрытого заседания.

Как заявила депутат Рамона Петравичи в видеообращении, в сейм внесен законопроект о запрете участия детей в ЛГБТ*-мероприятиях. Предложение поддержано и передано в комиссию, хотя «Прогрессивные» назвали его «опасным пережитком», что, по словам Петравичи, означает приравнивание традиционных семей к «опасным отходам».

Она также подчеркнула, что подобные мероприятия опасны для детей, которые не понимают их контекста. Это, по ее словам, приводит к преждевременному знакомству с концепцией смены пола и формирует неверные установки.

Ранее жену президента Франции Брижит Макрон начали подозревать в том, что она якобы родилась мужчиной*. Накануне генетик Евгений Лильин объяснил, какие исследования точно помогут установить правду.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.