Латвия вступает в борьбу за традиционные ценности: подробности

Член партии «Латвия на первом месте» Рамона Петравичи сообщила, что депутаты от этой фракции в латвийском сейме разработали поправки, запрещающие несовершеннолетним присутствовать на мероприятиях, пропагандирующих ЛГБТ*-ценности. Работа над документом велась в ходе закрытого заседания.
Как заявила депутат Рамона Петравичи в видеообращении, в сейм внесен законопроект о запрете участия детей в ЛГБТ*-мероприятиях. Предложение поддержано и передано в комиссию, хотя «Прогрессивные» назвали его «опасным пережитком», что, по словам Петравичи, означает приравнивание традиционных семей к «опасным отходам».
Она также подчеркнула, что подобные мероприятия опасны для детей, которые не понимают их контекста. Это, по ее словам, приводит к преждевременному знакомству с концепцией смены пола и формирует неверные установки.
* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.