Трамп допустил шатдаун из-за решения сената о финансировании правительства

Федеральные ведомства США могут приостановить деятельность.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил шатдаун в связи с тем, что американский сенат не утвердил проект закона о финансировании правительства США.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Накануне сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, этот документ предусматривал финансирование федеральных учреждений. «За» проголосовали 44 сенатора, 48 сенаторов высказались против. Речь идёт о финансировании до 21 ноября текущего года.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября, федеральные ведомства могут остановить деятельность на неопределённый срок.

Ранее Трамп заявил, что Трамп заявил, что лишь Соединённые Штаты имеют право вводить тарифные ограничения.

