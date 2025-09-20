Трамп допустил шатдаун из-за решения сената о финансировании правительства

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил шатдаун в связи с тем, что американский сенат не утвердил проект закона о финансировании правительства США.
«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Накануне сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, этот документ предусматривал финансирование федеральных учреждений. «За» проголосовали 44 сенатора, 48 сенаторов высказались против. Речь идёт о финансировании до 21 ноября текущего года.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября, федеральные ведомства могут остановить деятельность на неопределённый срок.
Ранее Трамп заявил, что Трамп заявил, что лишь Соединённые Штаты имеют право вводить тарифные ограничения.