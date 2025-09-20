Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победившая рак груди Клара Новикова прокомментировала заболевание Симоньян

Народная артистка России Клара Новикова, победившая рак груди около 20 лет назад, высказалась о болезни главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариты Симоньян, у которой врачи недавно диагностировали тот же диагноз.

Народная артистка России Клара Новикова, победившая рак груди около 20 лет назад, высказалась о болезни главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариты Симоньян, у которой врачи недавно диагностировали тот же диагноз.

Юмористка выразила понимание и поддержку журналистке, отметив, что хорошо осознает, через что ей предстоит пройти.

— У меня это все было очень давно. Я понимаю Маргариту, понимаю, через что ей придется пройти, — сказала звезда в беседе с изданием Voice.

Она призналась, что не считает необходимым лично обращаться к Симоньян, потому что они не близки, однако искренне сопереживает ей. Победить рак Новиковой, по ее словам, помог позитивный настрой и вера, а также поддержка супруга Юрия Зерчанинова, который прошел с ней этот трудный путь.

15 сентября Маргарита Симоньян рассказала о том, что совсем не боится смерти, поскольку уход из жизни — это встреча с Господом. Она также поблагодарила всех, кто беспокоится о состоянии ее здоровья.

Журналистка 7 сентября рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее недавно диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующей день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше