Победившая рак груди Клара Новикова прокомментировала заболевание Симоньян

Народная артистка России Клара Новикова, победившая рак груди около 20 лет назад, высказалась о болезни главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариты Симоньян, у которой врачи недавно диагностировали тот же диагноз.
Юмористка выразила понимание и поддержку журналистке, отметив, что хорошо осознает, через что ей предстоит пройти.
— У меня это все было очень давно. Я понимаю Маргариту, понимаю, через что ей придется пройти, — сказала звезда в беседе с изданием Voice.
Она призналась, что не считает необходимым лично обращаться к Симоньян, потому что они не близки, однако искренне сопереживает ей. Победить рак Новиковой, по ее словам, помог позитивный настрой и вера, а также поддержка супруга Юрия Зерчанинова, который прошел с ней этот трудный путь.
15 сентября Маргарита Симоньян рассказала о том, что совсем не боится смерти, поскольку уход из жизни — это встреча с Господом. Она также поблагодарила всех, кто беспокоится о состоянии ее здоровья.
Журналистка 7 сентября рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее недавно диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующей день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.