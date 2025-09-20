МВД ответило, можно ли прекращать гражданство у тех, кто приобрел его по рождению

В МВД также пояснили, что прекращение гражданства России регулируется федеральным законодательством. Оно применяется исключительно к лицам, которые были приняты в гражданство РФ по заявлению или приобрели его в порядке признания определенных категорий. Лица, являющиеся гражданами страны с рождения, не могут быть лишены статуса гражданина без их согласия, даже если на их счет поступают ошибочные сведения или запросы из других ведомств.