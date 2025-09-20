МВД ответило, можно ли прекращать гражданство у тех, кто приобрел его по рождению

Паспорт России, приобретенный по рождению, нельзя прекратить, рассказали в МВД.
В МВД России опровергли сообщения о якобы прекращении гражданства РФ у лиц, получивших его по рождению. Об этом 19 сентября сообщает миграционная служба МВД РФ. Поводом для разъяснения послужили публикации в СМИ, в которых утверждалось, что у некоторых граждан, родившихся в России, якобы аннулировали гражданство.
Ведомство подчеркнуло, что прекращение гражданства, приобретенного по рождению, невозможно по инициативе государства. «Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение — выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», — заявили в миграционной службе МВД РФ на официальном сайте.
В МВД также пояснили, что прекращение гражданства России регулируется федеральным законодательством. Оно применяется исключительно к лицам, которые были приняты в гражданство РФ по заявлению или приобрели его в порядке признания определенных категорий. Лица, являющиеся гражданами страны с рождения, не могут быть лишены статуса гражданина без их согласия, даже если на их счет поступают ошибочные сведения или запросы из других ведомств.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России вступили в силу новые законы, ужесточающие контроль за миграцией и усиливающие ответственность за нарушения миграционного режима. МВД начало принимать меры по выдворению иностранных граждан, утративших основания для пребывания в стране, а также ограничивать их права, включая запрет на въезд в будущем. Эти изменения не затрагивают граждан России по рождению, чье гражданство не может быть прекращено по инициативе государства.