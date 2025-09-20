Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил о возможном шатдауне в США из-за решения Сената

Трамп пригрозил закрытием правительства США после решения Сената о финансировании.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности шатдауна на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава Белого дома допустил вероятность временного закрытия работы государственных органов, объяснив это решением сенаторов не поддержать предложенный бюджетный документ.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое то время будет закрытой», — подчеркнул он.

Напомним, недавно Сенат США отклонил предложение о временном бюджете, который предполагалось использовать для финансирования федеральных учреждений до 21 ноября.

Ранее также сообщалось о возможном шатдауне из-за разногласия внутри Конгресса по ряду статей бюджета, в том числе по вопросам о мигрантах, поддержке фермеров, а также восстановительных работах на рухнувшем в Балтиморе мосту.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше