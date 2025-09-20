Трамп предупредил о возможном шатдауне в США из-за решения Сената

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности шатдауна на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что глава Белого дома допустил вероятность временного закрытия работы государственных органов, объяснив это решением сенаторов не поддержать предложенный бюджетный документ.
«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое то время будет закрытой», — подчеркнул он.
Напомним, недавно Сенат США отклонил предложение о временном бюджете, который предполагалось использовать для финансирования федеральных учреждений до 21 ноября.
Ранее также сообщалось о возможном шатдауне из-за разногласия внутри Конгресса по ряду статей бюджета, в том числе по вопросам о мигрантах, поддержке фермеров, а также восстановительных работах на рухнувшем в Балтиморе мосту.