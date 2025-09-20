Минобороны прокомментировало якобы летевшие на Эстонией истребители РФ

Срочная новость.
Три истребителя МиГ-31 ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на авиабазу, расположенную в Калининградской области. Об этом заявили в Минобороны.
Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.Читать дальше