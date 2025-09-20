МО: Российские МиГ-31 совершили плановый полёт в Калининградскую область

Три российских истребителя МиГ-31 выполнили плановый полёт в направлении Калининградской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве отдельно подчеркнули, что воздушное пространство Эстонии при этом не было нарушено. Полёт прошёл строго в соответствии с графиком и по заранее установленным маршрутам.
Ранее сообщалось, что МиГ-31 теперь могут использовать новейшие ракеты КС-172, предназначенные для поражения воздушных целей. По данным издания Komputer Swiat, эти ракеты имеют рекордную дальность до 400 километров, что втрое больше, чем у предыдущих моделей.
