МО: Российские МиГ-31 совершили плановый полёт в Калининградскую область

Ранее сообщалось, что МиГ-31 теперь могут использовать новейшие ракеты КС-172, предназначенные для поражения воздушных целей. По данным издания Komputer Swiat, эти ракеты имеют рекордную дальность до 400 километров, что втрое больше, чем у предыдущих моделей.