В Саратове временно закрыли аэропорт

Воздушная гавань прекратила принимать самолеты из-за угрозы БПЛА.
Аэропорт Гагарин в Саратове временно ограничил прием и выпуск воздушных судов ночью 20 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации.
Как сообщало URA.RU ранее, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что ведомство следит за развитием ситуации и проинформирует авиакомпании и пассажиров о новых изменениях.