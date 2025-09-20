Ричмонд
В Саратове временно закрыли аэропорт

Аэропорт Гагарин в Саратове временно ограничил прием и выпуск воздушных судов ночью 20 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Воздушная гавань прекратила принимать самолеты из-за угрозы БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.

«Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации.

Как сообщало URA.RU ранее, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что ведомство следит за развитием ситуации и проинформирует авиакомпании и пассажиров о новых изменениях.

