В Госдуме предложили ввести механизм экстренного запуска отопления

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России необходимо разработать и внедрить механизм экстренного запуска или остановки системы отопления в случае внезапных и значительных отклонений температуры от сезонной нормы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.
По словам Кошелева, вопрос, касающийся сроков начала и окончания отопительного сезона глубоко волнует людей. Он подчеркнул, что ситуация, когда в квартирах холодно во время осенних заморозков или невыносимо жарко во время весеннего потепления, недопустима.
«Нужно внедрить четкий и быстрый механизм реагирования на погодные аномалии, например, необходимо предусмотреть процедуру экстренного запуска или остановки системы отопления в случае внезапных и значительных отклонений температуры от сезонной нормы. Этот механизм должен быть максимально простым, с четким разграничением ответственности и обязательным требованием к органам власти оперативно принимать решения в интересах жителей. Главная цель — не слепое следование календарю или усредненным цифрам, а обеспечение комфортной температуры в жилых помещениях граждан», — сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что вину за несвоевременный запуск или остановку отопления нельзя полностью возлагать на управляющие компании или ресурсоснабжающие организации, поскольку те действуют согласно утвержденным правилам.
«Решение о запуске и остановке системы теплоснабжения всего муниципального образования принимается органами МСУ на основе действующих нормативов. Эти нормативы, к сожалению, носят усредненный характер и зачастую не успевают за аномальными и резкими изменениями погоды, не учитывают индивидуальные особенности каждого дома», — отметил он.
Кошелев подчеркнул, что данная инициатива позволит повысить энергоэффективность всей системы, добиться значительной экономии ресурсов, а также сделает услугу по теплоснабжению по-настоящему «человекоориентированной».