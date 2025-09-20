В Госдуме предложили ввести механизм экстренного запуска отопления

«Нужно внедрить четкий и быстрый механизм реагирования на погодные аномалии, например, необходимо предусмотреть процедуру экстренного запуска или остановки системы отопления в случае внезапных и значительных отклонений температуры от сезонной нормы. Этот механизм должен быть максимально простым, с четким разграничением ответственности и обязательным требованием к органам власти оперативно принимать решения в интересах жителей. Главная цель — не слепое следование календарю или усредненным цифрам, а обеспечение комфортной температуры в жилых помещениях граждан», — сказал Кошелев.