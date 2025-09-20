Трамп заявил, что недоволен инцидентом с якобы российскими самолетами в Эстонии

Накануне стало известно, что три российских истребителя МиГ-31 выполнили плановый полёт в направлении Калининградской области. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что воздушное пространство Эстонии при этом не было нарушено. Полёт прошёл строго в соответствии с графиком и по заранее установленным маршрутам.