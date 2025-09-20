Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что недоволен инцидентом с якобы российскими самолетами в Эстонии

Глава Белого дома добавил, что скоро состоится брифинг по теме российских МиГ-31.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят сообщения об инциденте с якобы российскими истребителями в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что скоро состоится брифинг по этому вопросу.

Накануне стало известно, что три российских истребителя МиГ-31 выполнили плановый полёт в направлении Калининградской области. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что воздушное пространство Эстонии при этом не было нарушено. Полёт прошёл строго в соответствии с графиком и по заранее установленным маршрутам.

Ранее военкор Александр Коц иронично высказался по поводу заявления Эстонии о российских истребителях.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше