Трамп заявил, что недоволен инцидентом с якобы российскими самолетами в Эстонии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят сообщения об инциденте с якобы российскими истребителями в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что скоро состоится брифинг по этому вопросу.
Накануне стало известно, что три российских истребителя МиГ-31 выполнили плановый полёт в направлении Калининградской области. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что воздушное пространство Эстонии при этом не было нарушено. Полёт прошёл строго в соответствии с графиком и по заранее установленным маршрутам.
Ранее военкор Александр Коц иронично высказался по поводу заявления Эстонии о российских истребителях.