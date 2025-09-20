Ричмонд
Трамп вводит визы для богачей: за миллион долларов путь в Штаты открыт всем желающим

Дональд Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий новую категорию виз для иностранцев, готовых внести 1 миллион долларов, чтобы ускорить процесс оформления.

На церемонии подписания секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф объяснил, что программа, известная как «Золотая карта», предусматривает специальную визу для лиц с «выдающимися способностями». Уточняется, что эти люди должны добровольно внести 1 миллион долларов в казну США. Кроме того, указ позволяет компаниям спонсировать въезд иностранных работников, если они внесут 2 миллиона долларов.

Участники программы смогут воспользоваться ускоренной процедурой получения виз, подчеркнул чиновник.

Напомним, несколько месяцев назад Трамп запустил сайт для покупки карты за $5 млн для постоянного ВНЖ в США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше