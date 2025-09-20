Трамп вводит визы для богачей: за миллион долларов путь в Штаты открыт всем желающим

На церемонии подписания секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф объяснил, что программа, известная как «Золотая карта», предусматривает специальную визу для лиц с «выдающимися способностями». Уточняется, что эти люди должны добровольно внести 1 миллион долларов в казну США. Кроме того, указ позволяет компаниям спонсировать въезд иностранных работников, если они внесут 2 миллиона долларов.