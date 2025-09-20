Сменившая гражданство российская спортсменка заявила об опасности жизни в США

Ричмонд
Российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство и выступающая сейчас за Кипр, рассказала о возможных причинах отказа от возвращения в США. Ее слова привели СМИ. По словам спортсменки, она опасается за свою безопасность.

Куличенко отметила, что в США опасается быть жертвой насилия. «Кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!» — заявила легкоатлетка в интервью Sports. Она подчеркнула, что не хочет постоянно испытывать тревогу за свою жизнь и здоровье.

Ранее спортсменка принимала участие в соревнованиях за сборную России, однако затем сменила гражданство и стала представлять Кипр. Перед этим Куличенко называла США своим домом и признавалась, что иногда скучает вдали от Джорджии.

В 2021 году Куличенко получила новое гражданство. Среди ее достижений — серебряная медаль чемпионата России среди юниоров, а также призовое место на Европейском юношеском фестивале 2017 года.