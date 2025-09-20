Сменившая гражданство российская спортсменка заявила об опасности жизни в США

Куличенко отметила, что в США опасается быть жертвой насилия. «Кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!» — заявила легкоатлетка в интервью Sports. Она подчеркнула, что не хочет постоянно испытывать тревогу за свою жизнь и здоровье.