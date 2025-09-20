Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался, что Вашингтон зарабатывает деньги на украинском конфликте

Трамп уточнил, что Киев покупает оружие у США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признал, что американская сторона «зарабатывает деньги» благодаря конфликту на Украине.

Он уточнил, что Украина покупает оружие у США.

«Мы зарабатываем деньги на конфликте на Украине, так как они покупают наше оборудование», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Кроме того, по его словам, правительство США «не тратит никаких денег» украинский на конфликт. Трамп добавил, что конфликт финансирует Североатлантический альянс.

Трамп также рассказал, что он не может винить жителей Украины за то, что «большинство из них не поддерживают продолжение конфликта». Он прокомментировал результаты соответствующего опроса.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы содействовать поддержанию мира на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше