Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признал, что американская сторона «зарабатывает деньги» благодаря конфликту на Украине.
Он уточнил, что Украина покупает оружие у США.
«Мы зарабатываем деньги на конфликте на Украине, так как они покупают наше оборудование», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кроме того, по его словам, правительство США «не тратит никаких денег» украинский на конфликт. Трамп добавил, что конфликт финансирует Североатлантический альянс.
Трамп также рассказал, что он не может винить жителей Украины за то, что «большинство из них не поддерживают продолжение конфликта». Он прокомментировал результаты соответствующего опроса.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы содействовать поддержанию мира на Украине.