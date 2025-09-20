Neuralink Илона Маска начнёт испытания по переводу мыслей человека в речь

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, в октябре приступит к испытаниям технологии, позволяющей преобразовывать мысли человека в речь. Об этом сообщил глава корпорации Донджин Сео.
Он подчеркнул, что основная задача проекта — вернуть возможность общения людям, потерявшим способность говорить. По словам Сео, разработка позволит «передавать голос напрямую от мозга, без использования клавиатуры или других промежуточных средств».
«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — приводит слова Сео агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что специалисты Neuralink намерены провести операцию по частичному восстановлению зрения слепому человеку уже в 2026 году.