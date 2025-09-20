Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Neuralink Илона Маска начнёт испытания по переводу мыслей человека в речь

Основная задача проекта — вернуть возможность общения людям, потерявшим способность говорить.

Источник: Аргументы и факты

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, в октябре приступит к испытаниям технологии, позволяющей преобразовывать мысли человека в речь. Об этом сообщил глава корпорации Донджин Сео.

Он подчеркнул, что основная задача проекта — вернуть возможность общения людям, потерявшим способность говорить. По словам Сео, разработка позволит «передавать голос напрямую от мозга, без использования клавиатуры или других промежуточных средств».

«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — приводит слова Сео агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что специалисты Neuralink намерены провести операцию по частичному восстановлению зрения слепому человеку уже в 2026 году.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше