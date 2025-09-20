Двое военных из Польши погибли во время парашютных учений в США

Трагедией обернулась для польских солдат поездка в США на совместные учения с союзниками по НАТО. Главное командование Вооруженных сил Польши 19 сентября сообщило о гибели двух польских военнослужащих во время проведения парашютных учений на территории Соединенных Штатов.
«Во время ночных парашютных учений в США произошел трагический инцидент, в результате которого погибли два бойца спецподразделения», — передает командование в соцсети X.
Уточняется, что причины происшествия выясняются в ходе расследования.
Ранее в Польше начались учения альянса «Железный защитник». Это стало ответной мерой на проведение российско-белорусских маневров «Запад-2025».
Накануне российский президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Нижегородскую область с целью посещения полигона «Мулино» 333-го Центра боевой подготовки. Визит был приурочен к проведению российско-белорусских учений «Запад-2025».