Прогноз погоды в Казахстане на 20 сентября

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской области, области Улытау, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.