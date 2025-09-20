Ричмонд
Прогноз погоды в Казахстане на 20 сентября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 20 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

Большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним — ожидаются дожди с грозами, на востоке прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града, шквал.

Лишь на северо-западе, юге страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, на юге — с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы — туманы.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидаются заморозки 1 градус.

В области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Магистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской области, области Улытау, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.