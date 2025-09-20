После мощных ливней в Махачкале ведутся работы по восстановлению канализации

Коммунальщики устраняют последствия стихии.
В Махачкале после сильных дождей коммунальщики восстанавливают работу ливневой канализации. Об этом рассказал заместитель главы города Гаджимурад Муртазалиев.
«Все работы по прочистке ливневой канализации и восстановлению нормального функционирования водоотведения будут закончены в течение часа», — отметил чиновник. В мэрии держат ситуацию по восстановлению работы сетей на контроле.
Обильные дожди, прошедшие в ночь на 19 сентября, вызвали подтопление улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Сложная погодная ситуация привела к серьезным затруднениям в движении автотранспорта: потоки воды на проезжей части мешают проезду, а системы ливневого дренажа не справляются с нагрузкой, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.