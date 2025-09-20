После мощных ливней в Махачкале ведутся работы по восстановлению канализации

Обильные дожди, прошедшие в ночь на 19 сентября, вызвали подтопление улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Сложная погодная ситуация привела к серьезным затруднениям в движении автотранспорта: потоки воды на проезжей части мешают проезду, а системы ливневого дренажа не справляются с нагрузкой, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.