После мощных ливней в Махачкале ведутся работы по восстановлению канализации

В Махачкале после сильных дождей коммунальщики восстанавливают работу ливневой канализации. Об этом рассказал заместитель главы города Гаджимурад Муртазалиев.

Коммунальщики устраняют последствия стихии.

«Все работы по прочистке ливневой канализации и восстановлению нормального функционирования водоотведения будут закончены в течение часа», — отметил чиновник. В мэрии держат ситуацию по восстановлению работы сетей на контроле.

«Все работы по прочистке ливневой канализации и восстановлению нормального функционирования водоотведения будут закончены в течение часа», — отметил чиновник. В мэрии держат ситуацию по восстановлению работы сетей на контроле.

Обильные дожди, прошедшие в ночь на 19 сентября, вызвали подтопление улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Сложная погодная ситуация привела к серьезным затруднениям в движении автотранспорта: потоки воды на проезжей части мешают проезду, а системы ливневого дренажа не справляются с нагрузкой, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.