Расчёты ПВО отработали по украинским дронам над Саратовом

Жители Саратова и Энгельса этой ночью проснулись от серии взрывов и гула моторов в небе. По данным телеграм-канала SHOT, с 01:15 до 01:30 мск было слышно не менее семи взрывов, виднелись вспышки и работали сирены воздушной тревоги.

Источник: Life.ru

Предварительно, в небе над городом российские ПВО сбивали украинские беспилотники, летевшие на малой высоте. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что в области объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО уничтожили шесть украинских дронов за один вечер. Пять беспилотников были сбиты над Крымом и ещё один — в небе над Ростовской областью. Все цели были ликвидированы, никто не пострадал.

