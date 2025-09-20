Расчёты ПВО отработали по украинским дронам над Саратовом

Предварительно, в небе над городом российские ПВО сбивали украинские беспилотники, летевшие на малой высоте. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что в области объявлена опасность атаки БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО уничтожили шесть украинских дронов за один вечер. Пять беспилотников были сбиты над Крымом и ещё один — в небе над Ростовской областью. Все цели были ликвидированы, никто не пострадал.
