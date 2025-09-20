В АТОР назвали последствия пожаров в Турции для российских туристов

Подчеркивается, что пожар, начавшийся на другом берегу реки, при усилении ветра перекинулся на территорию одного из пятизвёздочных отелей. Представители отеля сообщили, что на его территории нет возгораний и разрушений, электроснабжение работает, территория освещена, задымление минимально, туристы вернулись в номера, а к гостинице свободно подъезжают трансферы и автобусы.