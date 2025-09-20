В АТОР назвали последствия пожаров в Турции для российских туристов

Российских туристов среди погибших и пострадавших в результате пожара в турецком Белеке, расположенном в Анталье, нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Очаг природного пожара рядом локализован и продолжает тушиться. Задымление на момент публикации поста, по данным источников “Вестника АТОР”, почти развеялось ветром. По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ассоциации.
Подчеркивается, что пожар, начавшийся на другом берегу реки, при усилении ветра перекинулся на территорию одного из пятизвёздочных отелей. Представители отеля сообщили, что на его территории нет возгораний и разрушений, электроснабжение работает, территория освещена, задымление минимально, туристы вернулись в номера, а к гостинице свободно подъезжают трансферы и автобусы.
Известно, что масштабные лесные пожары уже поразили разные районы провинции Анталья. Людей вывозили из населённых пунктов, к тушению привлекли значительные силы спасателей.