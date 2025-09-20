В аэропорту Ульяновска введен план «Ковер»

Небо для полетов закрыли из-за угрозы БПЛА.
Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения распространяются на все рейсы, осуществляемые через воздушную гавань. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко. В Росавиации подчеркнули, что решение принято для предотвращения возможных инцидентов.
Как сообщало URA.RU ранее, в аэропорту «Донское» в Тамбове также ввели план «Ковер». Временно закрыт аэропорт Гагарин в Саратове. Прием и отправление бортов остановили в аэропорту Грабцево в Калуге.