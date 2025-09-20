Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Ульяновска введен план «Ковер»

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения распространяются на все рейсы, осуществляемые через воздушную гавань. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Небо для полетов закрыли из-за угрозы БПЛА.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения распространяются на все рейсы, осуществляемые через воздушную гавань. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.

«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко. В Росавиации подчеркнули, что решение принято для предотвращения возможных инцидентов.

Как сообщало URA.RU ранее, в аэропорту «Донское» в Тамбове также ввели план «Ковер». Временно закрыт аэропорт Гагарин в Саратове. Прием и отправление бортов остановили в аэропорту Грабцево в Калуге.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше