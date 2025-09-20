В Госдуме поставили точку в вопросе наказания за вейпы: вот что сказали

Предполагаемый запрет на продажу вейпов не затронет право на их хранение и использование, поскольку это не является целью законодательной инициативы. Об этом сообщил заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет… Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», — пояснил Леонов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата планирует в ближайшие 60 дней рассмотреть инициативу о полном запрете реализации вейпов и сопутствующих жидкостей.
Накануне в Госдуме заявили, что продажа алкоголя через интернет опасна. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья тогда отметил, что это может нарушить существующие ограничения на спиртное.