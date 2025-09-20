FT: власти Британии могут ввести цифровое удостоверение личности в сентябре

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, возможно, объявит о введении цифрового удостоверения личности в рамках борьбы с нелегальной миграцией к концу сентября. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.
По информации источников, глава правительства может представить данное решение на съезде Лейбористской партии, который состоится 28 сентября в Ливерпуле. Детали новой системы пока уточняются, и сроки её внедрения могут быть пересмотрены.
Подчеркивается, что власти рассматривают модель, при которой цифровое удостоверение личности будет выдано всем, кто находится в Великобритании легально, то есть гражданам и официально зарегистрированным мигрантам. Собеседники издания предполагают, что эта система будет использоваться для проверки личности при трудоустройстве и аренде жилья.
Ранее Кир Стармер заявил, что будущие мигранты в Великобритании должны будут «заслужить право» на постоянное проживание.