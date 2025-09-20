Ричмонд
FT: власти Британии могут ввести цифровое удостоверение личности в сентябре

Правительство Британии рассматривает создание модели цифрового удостоверения личности для всех легальных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, возможно, объявит о введении цифрового удостоверения личности в рамках борьбы с нелегальной миграцией к концу сентября. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации источников, глава правительства может представить данное решение на съезде Лейбористской партии, который состоится 28 сентября в Ливерпуле. Детали новой системы пока уточняются, и сроки её внедрения могут быть пересмотрены.

Подчеркивается, что власти рассматривают модель, при которой цифровое удостоверение личности будет выдано всем, кто находится в Великобритании легально, то есть гражданам и официально зарегистрированным мигрантам. Собеседники издания предполагают, что эта система будет использоваться для проверки личности при трудоустройстве и аренде жилья.

Ранее Кир Стармер заявил, что будущие мигранты в Великобритании должны будут «заслужить право» на постоянное проживание.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше