F-16 сбил российский БПЛА ракетой за сотни тысяч долларов

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что Бельгия уже больше года не передаёт Украине истребители F-16, хотя обещала это сделать раньше. Он напомнил, что Брюссель неоднократно заявлял о готовности поставить Киеву самолёты. Так, министр обороны Тео Франкен говорил о скорейшей передаче F-16 и выделении новой военной помощи на сумму 100 миллионов евро. Вице-премьер Давид Кларинвал в 2023 году допускал поставку от двух до четырёх машин в 2024-м, а позже МИД Бельгии сообщал о планах передать до 2028 года 30 самолётов, первые из которых ожидались к концу 2024 года. Однако, по словам Ивченко, обещания остаются невыполненными.