В турецком Белеке из-за пожаров начали эвакуировать туристов из гостиниц

В курортном городе Белек около Антальи в Турции из-за лесных пожаров отели начали эвакуировать туристов. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщило издание Antalya Hakkında.
— В Белеке вспыхнул пожар. Проводится эвакуация отелей, — сказано в статье.
Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) передала, что жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в Белеке среди туристов из России нет, пишет РИА Новости.
В июле лесные пожары охватили восточную часть популярной у туристов турецкой провинции Анталья. Огонь быстро распространился из-за аномальной температуры воздуха, которая доходила до плюс 50,5 градуса по Цельсию. Стоит ли ехать в страну в такой период и считаются ли пожары основанием для возврата денег за тур, «Вечерней Москве» рассказал директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов.
Другой страховой случай, который может произойти на отдыхе, — отравление. В ряде случаев туристы из РФ были вынуждены обращаться за медпомощью в отеле или вызывать врачей на дом. Можно ли компенсировать траты на медиков в этой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».