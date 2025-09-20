В турецком Белеке из-за пожаров начали эвакуировать туристов из гостиниц

Другой страховой случай, который может произойти на отдыхе, — отравление. В ряде случаев туристы из РФ были вынуждены обращаться за медпомощью в отеле или вызывать врачей на дом. Можно ли компенсировать траты на медиков в этой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».