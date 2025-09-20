WSJ: Администрация США ожидает многомиллиардный доход от сделки по TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить от инвесторов многомиллиардный сбор в рамках сделки по продаже китайской соцсети TikTok. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, инвесторы обязаны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование соглашения с Китаем. Точный порядок выплат и их размер пока не определены — обсуждение сделки продолжается. В сумме американская сторона может получить миллиарды долларов; WSJ называет это «огромной платой за организацию сделки».
Также газета сообщает, что консорциум американских инвесторов может получить около 80% акций, тогда как доля китайской компании ByteDance составит менее 20%.
Ранее Пекин выразил надежду, что решение по платформе TikTok между Китаем и США будет основано на принципах рынка и учтет интересы обеих сторон.