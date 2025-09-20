Ричмонд
Трамп заявил, что США зарабатывают на поставках оружия Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Америка «зарабатывает деньги» на украинском конфликте, уточнив, что Киев покупает вооружение у США.

По его словам, американское правительство «не тратит никаких средств» на конфликт, его «финансирует Североатлантический альянс».

— Мы зарабатываем деньги на этом конфликте, так как они покупают наше оборудование, — сказал глава Белого дома журналистам, передает РИА Новости.

Также Дональд Трамп высказался, что не может винить граждан Украины за то, что большинство из них не поддерживают продолжение конфликта с РФ.

Президент США старается добиться наступления мира между Россией и Украиной, поэтому его эмоциональность по отношению к данной теме вполне объяснима. Об этом 19 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Доналда Трампа о том, что российский коллега Владимир Путин «подвел его».

По данным СМИ, администрация президента США в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.

