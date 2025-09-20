Ричмонд
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад

Имя Мухаммад стало самым популярным для новорожденных мальчиков в 6 регионах РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости.

Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, имя Мухаммад является самым популярным на протяжении пяти лет у родителей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Кроме того, это имя возглавляет рейтинг самых популярных имен за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономной округе — Югре, тогда как в 2021 году мальчиков чаще всего называли Александрами.