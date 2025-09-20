Узбекистан направил Киеву ноты протеста из-за удержания в рабстве 13 граждан

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил, что Ташкент направил ноты протеста в дипведомство и Генеральную прокуратуру Украины из-за удержания в рабстве 13 граждан республики.
Областная прокуратура Киева ранее сообщила, что группа украинцев удерживала в рабстве 13 граждан Узбекистана. Их заставляли работать в нечеловеческих условиях.
— Посольство взяло ситуацию с нашими гражданами под контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения на родину. В МИД и Генпрокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи гражданам республики, — написал Бурханов в Telegram-канале.
Также МИД Узбекистана порекомендовал гражданам отказаться от посещения Украины, чтобы не ставить свою безопасность под угрозу.
