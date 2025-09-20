В России предложили по-новому реагировать на внезапную смену температуры в домах: подробности

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил разработать систему экстренного регулирования отопления для реагирования на резкие температурные колебания. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Нужно внедрить четкий и быстрый механизм реагирования на погодные аномалии, например, необходимо предусмотреть процедуру экстренного запуска или остановки системы отопления в случае внезапных и значительных отклонений температуры от сезонной нормы», — рассказал Кошелев.
Он отметил, что УК и ресурсоснабжающие организации действуют согласно официальным предписаниям, а потому не должны нести абсолютную ответственность за несвоевременную корректировку работы отопительных систем.
Кошелев также выделил три ключевых преимущества инициативы: рост энергоэффективности системы, значительная ресурсосберегаемость и переход к клиентоориентированной модели теплоснабжения.
Накануне в Госдуме предложили сделать более гибким регулирование отопительного сезона.