В России предложили по-новому реагировать на внезапную смену температуры в домах: подробности

В Госдуме хотят ввести механизм экстренного запуска отопления.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил разработать систему экстренного регулирования отопления для реагирования на резкие температурные колебания. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Нужно внедрить четкий и быстрый механизм реагирования на погодные аномалии, например, необходимо предусмотреть процедуру экстренного запуска или остановки системы отопления в случае внезапных и значительных отклонений температуры от сезонной нормы», — рассказал Кошелев.

Он отметил, что УК и ресурсоснабжающие организации действуют согласно официальным предписаниям, а потому не должны нести абсолютную ответственность за несвоевременную корректировку работы отопительных систем.

Кошелев также выделил три ключевых преимущества инициативы: рост энергоэффективности системы, значительная ресурсосберегаемость и переход к клиентоориентированной модели теплоснабжения.

Накануне в Госдуме предложили сделать более гибким регулирование отопительного сезона.