Аварийная стена частично обрушилась во Владивостоке, пока искали её балансодержателя

Горожане призывают мэрию как можно скорее составить реестр учёта подпорных стен и лестниц с категоризацией по степени аварийности (износа) и указанием ответственного за их содержание. Обрушения подпорных стен происходят во Владивостоке нередко, и материальный ущерб зачастую оказывается более внушительным, чем несколько кустов. Самый резонансный случай — падение бетонной подпорной стены на улице Славянской на семь припаркованных автомобилей в августе 2024 года, транспортные средства превратились в груду металлолома. Глава города Константин Шестаков пообещал, что муниципалитет восстановит стену независимо от того, на чьём балансе она находится.