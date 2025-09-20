Аварийная стена частично обрушилась во Владивостоке, пока искали её балансодержателя

27 августа этого года из мэрии был получен ответ на запрос о возможности ремонта аварийной подпорной стены в районе дома № 61 по улице Некрасовской — после установления балансодержателя объекта и его точных координат администрация обещала обследовать стену и устранить дефекты. 19 сентября telegram-канал микрорайона сообщил, что облицовка рухнула.
При происшествии никто не пострадал, повреждения получили только зелёные насаждения сквера. Аварийные службы приехали на место оперативно и занялись устранением последствий обрушения.
Горожане призывают мэрию как можно скорее составить реестр учёта подпорных стен и лестниц с категоризацией по степени аварийности (износа) и указанием ответственного за их содержание. Обрушения подпорных стен происходят во Владивостоке нередко, и материальный ущерб зачастую оказывается более внушительным, чем несколько кустов. Самый резонансный случай — падение бетонной подпорной стены на улице Славянской на семь припаркованных автомобилей в августе 2024 года, транспортные средства превратились в груду металлолома. Глава города Константин Шестаков пообещал, что муниципалитет восстановит стену независимо от того, на чьём балансе она находится.
А в июле 2020 года обрушение старой подпорной стены на улице Тунгусской привело к блокированию сквозного проезда. О состоянии стены чиновникам было известно, но так как на балансе города объект не числился, с ремонтом администрация не торопилась, хотя за год до ЧП стена уже сильно кренилась.
Напоминаем, что Некрасовский сквер благоустраивали по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2022 году. Но ремонт подпорной стены в проект не входил.