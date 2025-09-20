В Хабаровском крае предложили запретить провоз красной икры

Инициатива, которая напрямую касается Хабаровского края: глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с инициативой полного запрета на провоз красной икры в ручной клади и багаже авиапассажиров для личных целей, сообщает телеграм-канал Daily Storm.
Мера предложена для замены действующих ограничений, когда пассажир мог перевозить до 10 килограммов икры непромышленного изготовления без маркировки за один рейс. По мнению надзорного органа, перевозка больших объемов частными лицами вызывает вопросы о назначении продукта и создаёт риск отравлений из-за отсутствия санитарного контроля.
Эксперты отмечают, что ужесточение правил может повлиять на пассажиров, планирующих поездки из дальних регионов, а также на местные магазины, где реализуется продукция. В Хабаровском крае действует экспериментальный режим до 1 августа 2027 года, но инициатива может изменить текущие правила перевозки.