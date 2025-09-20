В Госдуме пояснили суть запрета на вейпы

После вступления закона в силу россияне смогут продолжать пользоваться вейпами.
«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет», — сообщил Леонов в интервью с ТАСС. Он добавил, что уголовного или административного преследования за хранение устройств не предусмотрено.
Ранее Леонов уже сообщал о полном запрете вейпов в России. Законопроект рассчитывают принять до конца 2025 года.
