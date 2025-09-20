Ричмонд
«Настоящая дружба»: США тайно приостановили некоторые продажи оружия в Европу

The Atlantic: США втайне приостанавливают некоторые поставки оружия в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты без публичных заявлений приостановили часть поставок вооружений европейским партнерам, чтобы сохранить ограниченные арсеналы для собственных нужд. Об этом пишет The Atlantic.

Уточняется, что США остановили поставки Patriot другим странам, ссылаясь на политику «Америка прежде всего». При этом заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби пояснил, что системы нужны прежде всего самим США из-за их нехватки.

Долгосрочное продолжение этого курса может обострить отношения с союзниками и подорвать военное присутствие США в Европе.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп откровенно заявил, что Соединенные Штаты получают финансовую выгоду из поставок вооружений Украине. При этом, по словам американского президента, он якобы недоволен этим фактом.

