Трамп недоволен данными о происшествиях с самолётами в Эстонии: что сказал глава Белого дома

Трамп выразил недовольство инцидентом с якобы российскими самолетами в Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил обеспокоенность сообщениями о якобы имевшем место инциденте с российскими истребителями в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал глава Белого дома, отметив, что вскоре пройдет брифинг по этой теме.

Ранее стало известно, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый полет в направлении Калининградской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что воздушное пространство Эстонии не было нарушено — полет прошел в соответствии с графиком и по заранее установленным маршрутам.

Накануне военный корреспондент Александр Коц иронично отреагировал на заявление Эстонии о российских истребителях. Он отметил, что МИД Эстонии не привел никаких доказательств о якобы нарушении воздушного пространства.

Недавно стало известно, что МиГ-31 теперь могут использовать новейшие ракеты КС-172, предназначенные для поражения воздушных целей. По данным издания Komputer Swiat, эти ракеты имеют рекордную дальность до 400 километров, что втрое больше, чем у предыдущих моделей.

МиГ-31, знаменитый своей способностью достигать скорости до 3000 км/ч и действовать на высотах до 25 километров, превратился в еще более мощное оружие и настоящего «воздушного снайпера». Главной задачей этих перехватчиков остается противодействие стратегическим бомбардировщикам и современным истребителям потенциального противника.

Напомним, Эстония продолжает следовать русофобской политике, поддерживаемой Западом. В Таллине заявили о намерении выразить протест послу России из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны. Однако эстонские власти не предоставили доказательств вины РФ, что делает их утверждения безосновательными, как и в случае с инцидентом в Польше, когда были сбиты беспилотники.

Год назад российский истребитель был поднят в воздух по тревоге после того, как над Баренцевым морем зафиксировали патрульный самолёт Норвегии, отклонившийся от курса и летящий прямо к границе РФ.

