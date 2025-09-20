Молодые британки брали сперму для зачатия у анонимов из Сети и поплатились за это

На деле биоматериал таких доноров часто оказывается непригодным, что приводит к рождению детей с генетическими заболеваниями. В качестве примера приводится история 33-летней Лоры Колдман, которая родила от неизвестного донора сына с аутизмом и другими нарушениями.
Выяснилось, что донор имел медицинские противопоказания, которые исключили бы его участие в официальных программах. Аналогичные случаи зафиксированы как минимум у пятнадцати женщин. После публикаций в СМИ социальные сети начали блокировать подобные группы, а правоохранительные органы ищут их участников. По предварительным оценкам, «альтруисты» успели оплодотворить несколько десятков женщин.
Ранее стало известно о другом случае в Европе, где донор спермы с редкой генетической аномалией, повышающей риск развития рака, стал отцом по меньшей мере 67 детей. У десяти из них позже обнаружили онкологию.