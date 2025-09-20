Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше задержали четырех иностранцев, прорывших туннель из Белоруссии

Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель со стороны Белоруссии. Об этом сообщил телеканал Polsat News, ссылаясь на данные Подляской пограничной службы.

Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель со стороны Белоруссии. Об этом сообщил телеканал Polsat News, ссылаясь на данные Подляской пограничной службы.

Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер. Четверых иностранных граждан задержали утром в пятницу, 19 сентября. В итоге нарушители границы вернулись в Белоруссию.

По информации польских СМИ, несмотря на то, что приграничная территория с белорусской стороны контролируется местными властями, туда, с их согласия, периодически пускают иностранцев, надеющихся перейти границу, говорится в статье.

Польские власти активно перебрасывают военную технику на границу с Белоруссией. Об этом 10 сентября сообщил белорусский госпортал News.by. Там также опубликовали кадры, на которых видно движущуюся колонну военной техники. В их числе военные грузовики с тентами.

Ранее замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Минск передал информацию Варшаве о «заблудившихся БПЛА» и сбил некоторые из них. Белоруссия продолжит выполнять обязательства по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше