В Польше задержали четырех иностранцев, прорывших туннель из Белоруссии

Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель со стороны Белоруссии. Об этом сообщил телеканал Polsat News, ссылаясь на данные Подляской пограничной службы.
Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер. Четверых иностранных граждан задержали утром в пятницу, 19 сентября. В итоге нарушители границы вернулись в Белоруссию.
По информации польских СМИ, несмотря на то, что приграничная территория с белорусской стороны контролируется местными властями, туда, с их согласия, периодически пускают иностранцев, надеющихся перейти границу, говорится в статье.
Польские власти активно перебрасывают военную технику на границу с Белоруссией. Об этом 10 сентября сообщил белорусский госпортал News.by. Там также опубликовали кадры, на которых видно движущуюся колонну военной техники. В их числе военные грузовики с тентами.
Ранее замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Минск передал информацию Варшаве о «заблудившихся БПЛА» и сбил некоторые из них. Белоруссия продолжит выполнять обязательства по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.