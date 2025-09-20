Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Мужчине с учетом сегодняшних реалий нужно заводить первого ребенка в возрасте 24−25 лет, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.
«Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24−25 лет для мужчины это было бы актуально», — сказал Аполихин, отвечая на вопрос, в каком возрасте мужчине следует зачать первого ребенка.
