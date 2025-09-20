Ричмонд
Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка

Аполихин: мужчине нужно заводить первого ребенка в возрасте 24−25 лет.

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Мужчине с учетом сегодняшних реалий нужно заводить первого ребенка в возрасте 24−25 лет, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.

«Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24−25 лет для мужчины это было бы актуально», — сказал Аполихин, отвечая на вопрос, в каком возрасте мужчине следует зачать первого ребенка.

Десятый Восточный экономический форум прошел 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.